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Результаты матчей плей-офф КХЛ 6 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 6 апреля, турнирная сетка
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6 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали москвичи. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Дыбленко, Нестеров) – 23:58 (4x4)   2:0 Каменев (Григоренко, Слепышев) – 39:39 (5x4)   3:0 Соркин (Диц) – 54:29 (5x4)   4:0 Классон – 59:46 (en)

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Турнирная сетка Кубка Гагарина

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.

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