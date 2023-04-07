«Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», у Торопченко, Панарина и Тарасенко по одному голу

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но уже на 29-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко открыл счёт голам в матче. Больше во втором периоде заброшенных шайб не было.

На 42-й минуте другой российский форвард Владимир Тарасенко сравнял счёт. Мика Зибанеджад и Адам Фокс стали авторами голевых передач. А на 51-й минуте Тайлер Питлик забил после паса Тори Круга. За две минуты до сирены Винсент Трочек всё-таки сравнял счёт. Авторами голевых пасов стали российские форварды Артемий Панарин и Тарасенко.

На последней минуте овертайма Каспери Капанен решил исход встречи. Брэйден Шенн и Якуб Врана стали авторами голевых передач.