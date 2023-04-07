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«Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», у Торопченко, Панарина и Тарасенко по одному голу

«Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», у Торопченко, Панарина и Тарасенко по одному голу
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но уже на 29-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко открыл счёт голам в матче. Больше во втором периоде заброшенных шайб не было.

На 42-й минуте другой российский форвард Владимир Тарасенко сравнял счёт. Мика Зибанеджад и Адам Фокс стали авторами голевых передач. А на 51-й минуте Тайлер Питлик забил после паса Тори Круга. За две минуты до сирены Винсент Трочек всё-таки сравнял счёт. Авторами голевых пасов стали российские форварды Артемий Панарин и Тарасенко.

На последней минуте овертайма Каспери Капанен решил исход встречи. Брэйден Шенн и Якуб Врана стали авторами голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Торопченко – 28:00 (5x5)   1:1 Тарасенко (Зибанеджад, Фокс) – 41:55 (5x4)   2:1 Питлик (Крюг) – 50:13 (5x5)   2:2 Трочек (Тарасенко, Панарин) – 57:57 (6x4)   3:2 Капанен (Шенн, Фолк) – 61:16 (3x3)
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