Тарасенко эмоционально отреагировал на возвращение на домашний стадион «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко рассказал, что испытал, когда вернулся на домашний стадион «Сент-Луиса».

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всему сообществу болельщиков. Я по-настоящему не разговаривал с ними после обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам на протяжении этих 11 лет, была нереальной…У меня действительно нет слов, чтобы описать, что я почувствовал», – сказал Тарасенко после матча.

Всего на счету Тарасенко за время заокеанской карьеры 572 (270+302) очка в 671 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 48 (18+30) очков. 31-летний нападающий стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ.