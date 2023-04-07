Владимира Тарасенко встретили овациями на домашней арене «Сент-Луиса». Видео

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Перед началом матча, когда российский нападающий гостей Владимир Тарасенко только появился на льду, трибуны принялись ликовать. Фанаты встретили овациями бывшего форварда клуба. А на главном экране арены было написано: «Спасибо, Влади».

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Всего на счету Тарасенко за время заокеанской карьеры 572 (270+302) очка в 671 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 48 (18+30) очков. 31-летний нападающий стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ.