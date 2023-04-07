Гавриков обокрал Айкела и эффектно реализовал выход один на один в меньшинстве
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Во втором периоде, при счёте 5:1 в пользу хозяев, российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков при игре «четыре на пять» обокрал звёздного форварда «Вегаса» Джека Айкела, вышел один на один с Лораном Броссуа и отправил шайбу в ворота.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Матч не имел большого турнирного значения, поскольку обе команды гарантировали себе место в плей-офф. «Вегас» со 106 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес» там же со 100 очками идёт третьим.
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