Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гавриков обокрал Айкела и эффектно реализовал выход один на один в меньшинстве

Гавриков обокрал Айкела и эффектно реализовал выход один на один в меньшинстве
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Во втором периоде, при счёте 5:1 в пользу хозяев, российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков при игре «четыре на пять» обокрал звёздного форварда «Вегаса» Джека Айкела, вышел один на один с Лораном Броссуа и отправил шайбу в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Матч не имел большого турнирного значения, поскольку обе команды гарантировали себе место в плей-офф. «Вегас» со 106 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес» там же со 100 очками идёт третьим.

Материалы по теме
«Матерь божья!» Молодой русский в НХЛ забил, наказав Панарина за грубейшую ошибку
«Матерь божья!» Молодой русский в НХЛ забил, наказав Панарина за грубейшую ошибку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023