«Матерь божья!» Молодой русский в НХЛ забил, наказав Панарина за грубейшую ошибку

У Алексея Торопченко четыре гола и шесть очков в последних шести матчах.

День, когда Владимир Тарасенко вернулся в Сент-Луис (только на игру, в составе «Рейнджерс») сложился для «Блюз» лучше некуда. Болельщики тепло приветствовали россиянина аплодисментами, а затем насладились и его результативной игрой, и победой своей команды.

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«Очень эмоциональный момент для меня. Хочу поблагодарить всех в Сент-Луисе. Я особо не говорил об этом после обмена, но поддержка города в эти 11 лет была нереальной. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Не буду врать, эмоционально было очень тяжело. Было очень приятно снова зайти на арену, увидеть знакомые лица, поговорить с друзьями. Это место всегда останется в моём сердце. Что бы ни писали в прессе, мы всегда любили этот город, всегда ценили поддержку клуба, болельщиков, друзей. Город и болельщики навсегда в моём сердце», — сказал растроганный Тарасенко.

В «Сент-Луисе» всё равно осталась достаточно большая русская диаспора. Сегодня, например, за основную команду дебютировал 23-летний защитник Дмитрий Саморуков, для которого этот матч стал вторым в НХЛ. Первый был больше года назад, ещё в составе «Эдмонтона», но тогда Саморуков провёл всего четыре смены. Сегодня он вышел в третьей паре обороны, результативными действиями не отметился, но сыграл почти 16 минут. «Он хорошо играл в АХЛ, прошёл большой путь с момента обмена и заслужил свой шанс», — сказал главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.

Также в состав «Сент-Луиса» после травмы вернулся второй бомбардир команды Павел Бучневич, но главный хайлайт матча выдал другой россиянин – Алексей Торопченко. В середине второго периода Артемий Панарин кружил по зоне «Сент-Луиса», выискивая продолжение атаки, когда Торопченко увёл у него шайбу из-под носа и побежал вперёд. Винс Трочек бежал со всех сил, чтобы догнать его, но бросок 23-летнего нападающего был быстрее и наказал Панарина за грубую ошибку.

«Матерь божья, да он в огне!» — отреагировал «Сент-Луис» в соцсетях. У Торопченко это десятый гол в сезоне и четвёртый – в последних шести матчах. Всего на этом коротком отрезке он набрал шесть очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я хотел, чтобы Влади сегодня забил. Увидел его, но мне показалось, что он располагается слишком высоко для гола. Хотел сместиться к воротам, чтобы сделать ему передачу. Сделал ошибку, виноват», — отметил Панарин.

Сам Торопченко объясняет свою результативность просто: «В нашем звене хорошая «химия», мы знаем, что каждый будет делать на льду. Просто пашем, оказываем давление на соперника, хорошо играем в обороне. От обороны идёт атака, вот и всё».

«Рейнджерс» сегодня забивали исключительно в большинстве, которое работало у них со стопроцентной точностью. Две попытки – два гола. На старте третьего периода Тарасенко забил сам, первым подоспев на добивание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но у четвёртого звена «Сент-Луиса» вскоре нашёлся на это ответ. Торопченко не принял непосредственного участия в голе, но заработал второй «плюсик» в графе «полезность», как и вся его тройка. Шайбу же совместными усилиями закопали Питлик и Уокер, по-хозяйски разобравшись на чужом пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» спаслись за две минуты до сирены, забив в формате «шесть на четыре» — ассистентами Трочека стали Панарин и Тарасенко. Но в овертайме Фолк оттеснил от шайбы Миллера и отправил в контратаку Шенна и Капанена. Они без проблем разобрались с обороной «Рейнджерс», в которой оказались Панарин и Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Всегда приятно забивать в овертайме. Шенн сделал отличную передачу, точно в крюк. Мы вышли против нападающих, он понял, что может сделать хорошую передачу, и сделал. Повезло, что шайба зашла», — сказал Капанен.