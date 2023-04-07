Тарасенко обошёл Самсонова и сравнялся с Марковым в рейтинге бомбардиров НХЛ среди россиян
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Этой ночью в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой и ассистом.
Таким образом, всего на счету Тарасенко в заокеанской карьере стало 572 (270+302) очка. По этому показателю он вышел на 17-е место среди российских игроков в истории НХЛ, обойдя Сергея Самсонова (571) и сравнявшись с Андреем Марковым.
В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 48 (18+30) очков. 31-летний нападающий также стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ.
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