Тарасенко обошёл Самсонова и сравнялся с Марковым в рейтинге бомбардиров НХЛ среди россиян

Этой ночью в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой и ассистом.

Таким образом, всего на счету Тарасенко в заокеанской карьере стало 572 (270+302) очка. По этому показателю он вышел на 17-е место среди российских игроков в истории НХЛ, обойдя Сергея Самсонова (571) и сравнявшись с Андреем Марковым.

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 48 (18+30) очков. 31-летний нападающий также стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ.