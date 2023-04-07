TSN: Самсонов не просто первый номер «Торонто», он среди лучших голкиперов в НХЛ
Поделиться
Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон уверен, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сможет «дотащить» свою команду до поздних раундов плей-офф в этом сезоне НХЛ.
«Никаких сомнений, я уверен в этом на 100%. Илья Самсонов не просто первый номер «Торонто Мэйпл Лифс», он среди лучших голкиперов в НХЛ», — сказал Баттон в ток-шоу Джея Онрэйта на TSN.
В текущем сезоне национальной хоккейной лиги Самсонов сыграл в 40 матчах, одержав 25 побед при 91,6% отражённых бросков.
«Торонто» имеет 103 очка и занимает второе место в Атлантическом дивизионе НХЛ за четыре матча до конца регулярки. «Кленовые листья» гарантировали себе участие в плей-офф.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
15:34
-
15:09
-
14:47
-
14:36
-
14:04
-
13:54
-
13:40
-
13:24
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
12:20
-
11:58
-
11:50
-
11:34
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:41
-
10:31
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:20
-
09:07
-
08:54
-
08:17
-
08:06
-
08:01
-
08:00
-
07:33
-
07:32
-
07:28
Партнерский контент