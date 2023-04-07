TSN: Самсонов не просто первый номер «Торонто», он среди лучших голкиперов в НХЛ

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон уверен, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сможет «дотащить» свою команду до поздних раундов плей-офф в этом сезоне НХЛ.

«Никаких сомнений, я уверен в этом на 100%. Илья Самсонов не просто первый номер «Торонто Мэйпл Лифс», он среди лучших голкиперов в НХЛ», — сказал Баттон в ток-шоу Джея Онрэйта на TSN.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги Самсонов сыграл в 40 матчах, одержав 25 побед при 91,6% отражённых бросков.

«Торонто» имеет 103 очка и занимает второе место в Атлантическом дивизионе НХЛ за четыре матча до конца регулярки. «Кленовые листья» гарантировали себе участие в плей-офф.