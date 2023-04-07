Форвард «Вегаса» Стивенсон: с тех пор как Барбашёв перешёл сюда, он стал солиднее
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Чандлер Стивенсон высказался об игре своего одноклубника и партнёра по звену россиянина Ивана Барбашёва, который в сегодняшнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) отметился голом и результативной передачей.
«Барби — отличное усиление. С тех пор как он перешёл сюда, он стал солиднее. Он много забивает. Он умеет завершать и создавать моменты. Он достаточно терпелив. Ты знаешь, чего от него ожидать. Он приносит нам много шайб. Это здорово», — приводит слова Стивенсона NHL.com.
Напомним, Барбашёв перешёл в стан «рыцарей» в феврале в результате обмена из «Сент-Луис Блюз». В 20 сыгранных матчах за «Вегас» россиянин набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+9».
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