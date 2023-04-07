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Одноклубник Капризова поделился эмоциями от возвращения Кирилла на лёд

Одноклубник Капризова поделился эмоциями от возвращения Кирилла на лёд
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло оценил возвращение российского форварда Кирилла Капризова. Норвежец без одноклубника провёл 13 матчей, в которых набрал всего 8 (2+6) очков.

«У нас хорошая химия, и мы любим играть друг с другом, особенно на тренировках. Да и просто приятно видеть его каждый день. Конечно, нет никакого секрета в том, что мы немного знаем, где каждый из нас находится на льду. Так что, я думаю, мы все рады этому.

В последнее время моя уверенность в себе пошатнулась. Иногда ты проходишь через повреждения с меньшей уверенностью. Даже когда тебе 35 лет, у тебя всё ещё могут быть такое. Я думаю, что это одно из подобных повреждений… Надеюсь, к плей-офф всё восстановится, и мы сможем выиграть серию», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

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