Форвард «Монреаля» оценил решение Гурьянова не участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал решение российского нападающего Дениса Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед встречей с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2). Форвард не стал выходить на предматчевую раскатку в радужных джерси.

«Я думаю, что мы можем поддержать организацию и решение лиги проводить эти акции, чтобы способствовать инклюзивности и уважению, и мы также можем уважать решение нашего товарища по команде, который принимает решение защитить свою семью. И независимо от того, как ты к этому относишься, семья важна для всех, так что, на мой взгляд, ты должен уважать обе стороны. Две вещи могут быть правдой одновременно. И я думаю, что очень важно сосредоточиться на положительных моментах», — приводит слова Галлахера The Athletic.

Материалы по теме Тренер «Монреаля» прокомментировал решение Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции