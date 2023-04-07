Тренер «Монреаля» прокомментировал решение Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции
Поделиться
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал решение российского нападающего Дениса Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед встречей с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2). Форвард не стал выходить на предматчевую раскатку в радужных джерси.
«Мы не знаем, каковы будут последствия. Я не буду его осуждать, потому что я ни дня не был на его месте. Я уважаю его решение.
Гури проявил немного мужества. У всего есть цена. Я не знаю, насколько велика его семья, но он собирается защищать её, и из-за этого он выставит себя на обозрение миллионов, на их суд. Так что нужно быть осторожным», — приводит слова Сан-Луи The Athletic.
Отметим, что причиной отказа Гурьянова назывались семейные обстоятельства.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
17:04
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:58
-
15:46
-
15:34
-
15:09
-
14:47
-
14:36
-
14:04
-
13:54
-
13:40
-
13:24
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
12:20
-
11:58
-
11:50
-
11:34
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:41
-
10:31
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:20
-
09:07
-
08:54
-
08:17
Партнерский контент