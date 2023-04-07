Тренер «Монреаля» прокомментировал решение Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал решение российского нападающего Дениса Гурьянова отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед встречей с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2). Форвард не стал выходить на предматчевую раскатку в радужных джерси.

«Мы не знаем, каковы будут последствия. Я не буду его осуждать, потому что я ни дня не был на его месте. Я уважаю его решение.

Гури проявил немного мужества. У всего есть цена. Я не знаю, насколько велика его семья, но он собирается защищать её, и из-за этого он выставит себя на обозрение миллионов, на их суд. Так что нужно быть осторожным», — приводит слова Сан-Луи The Athletic.

Отметим, что причиной отказа Гурьянова назывались семейные обстоятельства.

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