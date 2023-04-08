Вудкрофт: минское «Динамо» и сборную Беларуси должен возглавлять один специалист

Главный тренер сборной Беларуси и минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт считает целесообразным совмещение постов главного тренера в столичном клубе и в национальной команде.

«За последние четыре года федерация хоккея Беларуси проделала большую и очень нужную работу. В национальной команде произошла смена поколений, появился клуб в МХЛ, стало больше внимания уделяться развитию молодых талантов. Через последовательную работу в вертикали школы — молодёжные команды — «Динамо» — сборная удалось найти немало будущих звёздочек, которые уже сегодня готовы к конкуренции на взрослом уровне. Программа доказала свою эффективность и должна быть продолжена, здесь обязательно нужна стабильность.

Эффективность такого подхода доказана. Возьмём, к примеру, сборную Словакии. У них был один и тот же главный тренер и руководство на протяжении более шести лет. Посмотрите, какого успеха они добились на прошлой Олимпиаде, выиграв медали.

Наши последние результаты (Кубок Первого канала, игра на равных с теми же словаками в прошлой квалификации) говорят о том, что настало время и для Беларуси вернуться на своё законное место как олимпийской хоккейной нации. Нужно продолжать работать в выбранном направлении и формате.

Для этого необходимо сохранить слаженность действий между «Динамо» и сборной, где тренером должен быть один и тот же человек. Срок его полномочий должен простираться на ближайшие три сезона, то есть до конца следующего олимпийского цикла», — приводит слова Вудкрофта «Прессбол».

Напомним, в текущем сезоне минское «Динамо» под руководством Вудкрофта вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от СКА (2-4), а сборная Беларуси, также руководимая канадцем, стала победителем Кубка Первого канала.