Капризов о своей травме: это произошло в пылу борьбы. Может, я занял неправильную позицию

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о своей травме и об игре команды в своё отсутствие.
«Я каждое утро тренировался здесь (на льду TRIA Rink. — Прим. «Чемпионата»), а дома просто отдыхал (смеётся). Иногда немного играл в компьютер. Больше всего мне не хватало товарищей по команде, особенно когда они уезжали на гостевые серии, а я оставался дома.
Лично меня не очень беспокоили недавние поражения, и я думаю, что мы продолжим с того места, где остановились.
Моя травма? Я не держу зла на Логана Стэнли. Честно говоря, такие вещи случаются. Это произошло в пылу борьбы. Может, я занял неправильную позицию. Может, он хотел как-то сыграть в тело, а я неправильно повернулся. Бывает. Такие травмы случаются. Это хоккей», — приводит слова Капризова The Athletic.
- 8 апреля 2023
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