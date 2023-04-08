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Светлаков силовым приёмом вынес Глотова на скамейку запасных СКА

Светлаков силовым приёмом вынес Глотова на скамейку запасных СКА
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из эпизодов второго периода нападающий москвичей Андрей Светлаков и форвард санкт-петербургской команды Василий Глотов сошлись в борьбе за шайбу рядом со скамейкой запасных СКА. Хоккеист ЦСКА применил силовой приём, и в итоге игрок гостей вылетел за пределы льда — на скамейку запасных. Глотов остался там, и вместо него вышел другой другой хоккеист.

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Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу ЦСКА.

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