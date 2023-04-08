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СКА забросил две шайбы в ворота ЦСКА за 17 секунд

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес второго периода СКА забил дважды за 17 секунд.

На 39-й минуте Степан Фальковский, справа получив шайбу у синей линии, чуть сдвинулся к кругу для вбрасывания и нанёс мощный кистевой бросок под перекладину — 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 17 секунд СКА забил второй гол. Валентин Зыков, выскочив по центру, попытался переиграть Адама Рейдеборна с неудобной руки, но попал в штангу. Шайба отскочила к Александру Волкову, который забил уже в оставленные ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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