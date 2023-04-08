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Защитник ЦСКА Сергеев получил «5+20» за удар коленом. Игрок СКА лишь под руки покинул лёд

Защитник ЦСКА Сергеев получил «5+20» за удар коленом. Игрок СКА лишь под руки покинул лёд
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте защитник ЦСКА Артём Сергеев жёстко сыграл против хоккеиста СКА Никиты Камалова. Игрок москвичей, столкнувшись с соперником, попал тому в колено. Судьи обратились к видеопросмотру, по итогам которого выписали Сергееву «5+20» за удар коленом. Камалов только с помощью врачей смог отправиться в раздевалку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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