Баскетболисты поддерживали ЦСКА, Ротенберг ликовал с штабом. Фото победы СКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 10 апреля. Команды сыграют в Санкт-Петербурге.
Лучшие фото матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3:1, 2-2).
«Отличная атмосфера на полной арене, 400 наших болельщиков приехало, им огромная благодарность. Ребята сегодня молодцы, полностью выполнили установку. В первом периоде произошёл «чёрт побери», да, наша ошибка, исправим. Есть что улучшить, есть над чем работать. Это всего лишь одна игра. Продолжаем дальше работать. Готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 апреля 2023
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