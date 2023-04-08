СКА переиграл ЦСКА в Москве, дважды забив за 17 секунд. Счёт в серии — 2-2

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Константин Окулов вывел московскую команду вперёд. На 39-й минуте Степан Фальковский точным броском сравнял счёт. Через 17 секунд СКА забил второй гол. Валентин Зыков переиграл Адама Рейдеборна, но попал в штангу. Александр Волков успел на добивание и вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Захар Бардаков забросил третью шайбу.
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 10 апреля. Команды сыграют в Санкт-Петербурге.
- 8 апреля 2023
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