Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — СКА 1:3, четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф КХЛ, 8 апреля 2023 года

СКА переиграл ЦСКА в Москве, дважды забив за 17 секунд. Счёт в серии — 2-2
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Провольнев, Светлаков) – 24:56 (5x5)   1:1 Фальковский (Глотов, Воробьёв) – 38:38 (5x5)   1:2 Волков – 38:55 (5x5)   1:3 Бардаков – 57:56 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Константин Окулов вывел московскую команду вперёд. На 39-й минуте Степан Фальковский точным броском сравнял счёт. Через 17 секунд СКА забил второй гол. Валентин Зыков переиграл Адама Рейдеборна, но попал в штангу. Александр Волков успел на добивание и вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Захар Бардаков забросил третью шайбу.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 10 апреля. Команды сыграют в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Видео
СКА забросил две шайбы в ворота ЦСКА за 17 секунд
Материалы по теме
Видео
Защитник ЦСКА Сергеев получил «5+20» за удар коленом. Игрок СКА лишь под руки покинул лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023