Российский защитник «Тампы» Сергачёв пропустит матч с «Оттавой». Он вскоре станет отцом

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не примет участия во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Об этом рассказал главный тренер «молний» Джон Купер.

«Сергачёва сегодня не будет. Он скоро станет отцом», — приводит слова наставника «Тампы» журналист Гэбби Ширли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, матч между «Тампой» и «Оттавой» состоится в ночь с 8 на 9 апреля. Старт встречи запланирован на 2:00 мск.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 77 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 60 очков при общем показателе полезности «+10».