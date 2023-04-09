Шат-аут Шестёркина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, Нико Миккола и Виктор Трошек. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 20 бросков.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Коламбус» потерпел третье поражение подряд. «Рейнджерс», в свою очередь, одержали третью победу за последние четыре матча.