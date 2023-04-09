Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Сэм Стил, Фредерик Годро, Джаред Сперджен, а также Юнас Бродин. Российский нападающий Кирилл Капризов, восстановившийся после травмы, результативными действиями в этой встрече отличиться не сумел.
У гостей забивали Сэмми Бле, Джейк Нейборс, а также российский форвард Павел Бучневич.
«Сент-Луис» открыл счёт в матче в начале первого периода, однако в итоге уступил матч. В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Чикаго», а «Сент-Луис» — с «Далласом».
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