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Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Сэм Стил, Фредерик Годро, Джаред Сперджен, а также Юнас Бродин. Российский нападающий Кирилл Капризов, восстановившийся после травмы, результативными действиями в этой встрече отличиться не сумел.

У гостей забивали Сэмми Бле, Джейк Нейборс, а также российский форвард Павел Бучневич.

«Сент-Луис» открыл счёт в матче в начале первого периода, однако в итоге уступил матч. В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Чикаго», а «Сент-Луис» — с «Далласом».