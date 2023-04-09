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Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

Шайба Бучневича не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Сэм Стил, Фредерик Годро, Джаред Сперджен, а также Юнас Бродин. Российский нападающий Кирилл Капризов, восстановившийся после травмы, результативными действиями в этой встрече отличиться не сумел.

У гостей забивали Сэмми Бле, Джейк Нейборс, а также российский форвард Павел Бучневич.

«Сент-Луис» открыл счёт в матче в начале первого периода, однако в итоге уступил матч. В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Чикаго», а «Сент-Луис» — с «Далласом».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бле (Фолк, Врана) – 05:19 (5x5)   1:1 Хартман – 11:17 (4x5)   2:1 Стил (Хартман) – 11:37 (4x5)   3:1 Годро (Нюквист, Клингберг) – 34:27 (5x4)   4:1 Сперджен (Нюквист, Стил) – 39:25 (5x5)   4:2 Нейборс (Шенн, Фолк) – 41:11 (5x5)   4:3 Бучневич (Ледди, Капанен) – 47:51 (5x5)   5:3 Бродин – 58:07 (en)
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