Владимир Тарасенко обогнал Андрея Маркова среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе гостей результативной передачей отметился нападающий Владимир Тарасенко, для которого набранное очко стало 573-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому 31-летний форвард вышел на 17-е место в списке лучших российских бомбардиров за историю лиги, превзойдя результат завершившего карьеру защитника Андрея Маркова (572 (119+453) очка в 990 матчах).
В активе Тарасенко теперь стало 573 (270+303) результативных действия в 673 встречах. Ближайшей целью для Владимира в этом рейтинге отныне является показатель занимающего 16-е место Игоря Ларионова — 644 очка в 921 матче.
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