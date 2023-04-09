Защитник «Монреаля» — о решении тренерского штаба «Торонто»: они получат то, что заслужили

В Торонто (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду 58 минут и 50 секунд, совершив 20 сейвов. После чего на последнюю минуту матча уступил место в воротах 23-летнему голкиперу Джетту Александеру, выступающему за команду местного университета. Канадский вратарь провёл на льду 70 секунд, получив шанс дебютировать в НХЛ.
Это решение привело в ярость защитника «Монреаля» Криса Уайдмана, известного в КХЛ по своим выступлениям за «Торпедо». «Через несколько недель они получат то, что заслужили», — приводит слова Уайдмана о решении тренерского штаба «Мэйпл Лифс» выпустить фактически вратаря-любителя на последнюю минуту матча журналист Кевин Макгрэн.
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