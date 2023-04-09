Игорь Шестёркин установил новый личный рекорд по победам в регулярном чемпионате НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 20 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь «синерубашечников» сыграл на ноль в третий раз в текущем чемпионате НХЛ, одержав в нём 37-ю победу. 27-летний вратарь установил новый личный рекорд по победам в регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя своё достижение, установленное в прошлой регулярке (36 побед). При этом год назад российский вратарь провёл 53 матча, тогда как сейчас уже принял участие в 57 встречах.