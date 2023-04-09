Главный тренер «Ванкувера» объяснил, почему снял с матча Кузьменко
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет объяснил своё решение усадить на скамейку российского нападающего Андрея Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б), который прошёл этой ночью.
Напомним, Кузьменко провёл на лавке последние 23 минуты матча. При этом именно его бросок в послематчевой серии буллитов принёс победу «косаткам».
«Он просто был не очень хорош в защите. Я люблю этого парня, и он забил 38 голов, но ему нужно немного улучшить свои оборонительные действия», — приводит слова Токкета журналист The Athletic Томас Дрэнс в социальных сетях.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Андрей Кузьменко сыграл в 78 матчах, в которых набрал 71 (38+33) очко при показателе полезности «+9».
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