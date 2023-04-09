Буллит Кузьменко, принёсший победу «Ванкуверу» в матче с «Калгари»

Этой ночью на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Кэнакс» одержали победу над «Калгари Флэймз» (3:2 Б).

Победу «Ванкуверу» в этой встрече принёс реализованный буллит в исполнении российского форварда Андрея Кузьменко в послематчевой серии.

«Чемпионат» предлагает посмотреть буллит российского нападающего.

ВИДЕО

Кузьменко оказался единственным, кто реализовал буллит в послематчевой серии. Все три попытки «Калгари», а также два остальных броска «Кэнакс» оказались неточными.

Примечательно, что на протяжении матча главный тренер «косаток» Рик Токкет не слишком одаривал Кузьменко игровым временем. На протяжении последних 23 минут игры россиянин не выходил на лёд.