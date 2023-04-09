Г. Титов: ЦСКА хорош в большинстве, действует более остро, опасно, нацеленно на ворота

Бывший главный тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора» и новокузнецкого «Металлурга» Герман Титов считает, что в серии СКА – ЦСКА шансы команд на победу абсолютно равны.

«ЦСКА проиграл четвёртый матч серии во многом из-за того, что команда очень много сил отдала при игре в меньшинстве на протяжении пяти минут. Там очень неудачный получился силовой приём для Сергеева, и он «въехал» в игрока соперника. Ситуация для арбитров тяжёлая – могли они дать две минуты, могли и пять, что в итоге получилось. В любом случае я скажу так: если бы не концовка второго периода, итоговый счёт был бы в пользу ЦСКА. У москвичей более опытная команда, многие выигрывали кубок, и как раз этот фактор играет важнейшую роль. ЦСКА хорош в большинстве, действует более остро, более опасно, более нацеленно на ворота. Москвичи уже выигрывали в Санкт-Петербурге, они знают, за счёт чего можно там побеждать. Думаю, что шансы команд на победу в этой серии абсолютно равны», — сказал Титов «Чемпионату».

Напомним, на данный момент в противостоянии двух армейских команд счёт в серии 2-2.