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Макдэвид повторил рекорд Кучерова по передачам в одной регулярке среди активных игроков

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», теперь на счету 26-летнего капитана «нефтяников» 87 ассистов в нынешнем сезоне. Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова по количеству результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата среди действующих хоккеистов. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» отдал 87 ассистов в сезоне-2018/2019.

Последним игроком, отдавшим больше передач, был Джо Торнтон, на счету которого 92 паса в сезоне-2006/2007.

Напомним, в Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

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