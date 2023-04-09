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Макдэвид вышел на 16-е место в истории НХЛ по очкам в одной регулярке

Макдэвид вышел на 16-е место в истории НХЛ по очкам в одной регулярке
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Этой ночью в Сан-Хосе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:1.

Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.

Этот результат помог канадцу выйти на 16-е место в истории лиги по количеству набранных очков (151) в одной регулярке, обойдя Берни Николлза (150 в сезоне-1988/1989) и отставая всего на один балл от легендарного Фила Эспозито (152 в сезоне-1970/1971).

Также Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за один сезон. В этом сезоне на его счету 63 гола и 87 результативных передач.

В регулярном чемпионате-2022/2023 «Эдмонтону» осталось провести два матча.

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