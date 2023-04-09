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Шестёркин вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди россиян

Шестёркин вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди россиян
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил все 20 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь «синерубашечников» сыграл «на ноль» в третий раз в текущем чемпионате НХЛ, одержав в нём 37-ю победу.

Этот результат помог Шестёркину выйти на девятое место в истории НХЛ по количеству шат-аутов среди российских вратарей, сравнявшись с Антоном Худобиным. У обоих стражей ворот по 11 матчей «на ноль».

«Рейнджерс» набрали 106 очков и идут третьими в таблице Столичного дивизиона. Команда Жерара Галлана гарантировала себе участие в плей-офф.

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