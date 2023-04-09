Российский форвард «Оттавы» Егор Соколов открыл счёт своим голам в НХЛ

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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Голом в этом матче отметился 22-летний российский нападающий канадского клуба Егор Соколов. Данная шайба стала первой для россиянина в сильнейшей лиге мира.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео дебютной шайбы Соколова в НХЛ.

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Напомним, «Оттава» впервые вызвала Соколова из фарм-клуба «Беллевиль Сенаторз» 4 апреля. Он является лучшим бомбардиром команды, набрав 55 (19+36) очков при показателе полезности «-19» в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Этой победой «Оттава» прервала серию из четырёх поражений, однако команда Ди Джей Смита уже не имеет шансов на попадание в плей-офф.