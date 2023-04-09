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«Химик» в овертайме вырвал победу у новокузнецкого «Металлурга» и вышел в финал ВХЛ

«Химик» в овертайме вырвал победу у новокузнецкого «Металлурга» и вышел в финал ВХЛ
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился шестой матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии — 4-2.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче отрыл Артур Болтанов с передачи Вячеслава Шевченко.

В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Фёдор Свечков с передач Матвея Заседы и Ильи Шипова. На последней минуте второго периода вывел хозяев вперёд Андрей Кузнецов с передачи Ильи Талалуева.

На 17-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Максим Кицын с передачи Романа Опалева.

В овертайме победу хозяевам принёс Олег Губин.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Болтанов (Шевченко) – 11:45 (4x5)   1:1 Свечков (Заседа, Шипов) – 21:11 (5x5)   2:1 Кузнецов (Талалуев) – 39:23 (5x5)   2:2 Кицын (Опалев) – 56:13 (5x3)   3:2 Губин (Меляков, Кузнецов) – 84:21 (5x5)

В финале «Химик» сыграет с красноярским «Соколом».

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