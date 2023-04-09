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«Я не удивлён». Малкин прокомментировал 1500 очков Кросби в НХЛ

«Я не удивлён». Малкин прокомментировал 1500 очков Кросби в НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил юбилейное, 1500-е очко своего партнёра по команде Сидни Кросби.

«Вы этому удивлены? Я нет. Он потрясающий игрок, который мотивирует тебя ходить на тренировку каждый день. Боже, ему 35 лет, но он всё ещё мотивирован и усердно работает на каждой тренировке, в каждой игре. Мне интересно наблюдать за ним каждый день. Я рад, что мы играем вместе», — приводит слова Малкина официальный «твиттер» «Питтсбурга».

Напомним, для достижения данной отметки Кросби потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).

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