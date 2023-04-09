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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Защитник «Авангарда» Сведберг удалён до конца матча за драку с Сафоновым

Защитник «Авангарда» Сведберг удалён до конца матча за драку с Сафоновым
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В эти минуты в Казани проходит пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард». Идёт третий период, счёт равный — 2:2.

На 17-й минуте встречи после эпизода с отменённой шайбой хозяев в ворота омичей защитник «Авангарда» Виктор Сведберг нанёс несколько ударов по лежачему игроку «Ак Барса» Илье Сафонову. По итогам момента игрок обороны гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

31-летний защитник в текущем плей-офф сыграл девять матчей, в которых забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами с 10 минутами штрафа.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча. В финале Востока «Ак Барс» ведёт в серии 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 2
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)
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