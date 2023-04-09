Свитов вступил в перепалку с болельщиком на матче «Ак Барс» — «Авангард»

В эти минуты в Казани проходит пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.
В течение игры бывший игрок казанского клуба, а ныне сотрудник «ястребов» Александр Свитов вступил в перепалку с болельщиком местной команды. Экс-хоккеист хотел вернуть шайбу, вылетевшую на трибуны, болельщик отказывался это сделать.
Напомним, Свитов становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе «Ак Барса» и в сезоне-2010/2011 в составе «Салавата Юлаева», чемпионом мира в составе сборной России (2012) и чемпионом мира среди молодёжных команд (2002).
В финале Востока «Ак Барс» ведёт в серии 3-1.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
- 9 апреля 2023
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