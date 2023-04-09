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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Свитов вступил в перепалку с болельщиком на матче «Ак Барс» — «Авангард»

Свитов вступил в перепалку с болельщиком на матче «Ак Барс» — «Авангард»
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В эти минуты в Казани проходит пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

В течение игры бывший игрок казанского клуба, а ныне сотрудник «ястребов» Александр Свитов вступил в перепалку с болельщиком местной команды. Экс-хоккеист хотел вернуть шайбу, вылетевшую на трибуны, болельщик отказывался это сделать.

ВИДЕО

Напомним, Свитов становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе «Ак Барса» и в сезоне-2010/2011 в составе «Салавата Юлаева», чемпионом мира в составе сборной России (2012) и чемпионом мира среди молодёжных команд (2002).

В финале Востока «Ак Барс» ведёт в серии 3-1.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
2 : 2
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)
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