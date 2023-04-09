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Судьи отменили гол «Ак Барса» «Авангарду» в конце третьего периода после видеопросмотра

В эти минуты в Казани проходит пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард». После третьего периода счёт равный — 2:2.

На 17-й минуте третьего периода форвард «Ак Барса» Илья Сафонов забросил шайбу в ворота голкипера «ястребов» Василия Демченко. Судьи изначально взятие ворот засчитали. Однако после видеопросмотра главные арбитры матча Алексей Раводин и Сергей Беляев шайбу отменили из-за блокировки вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что после этого момента защитник «Авангарда» Виктор Сведберг нанёс несколько ударов по лежачему игроку «Ак Барса» Сафонову. По итогам эпизода игрок обороны гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.