«С «Адмиралом» по игре было тяжелее». Форвард «Ак Барса» Галиев — о серии с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в финальной серии Востока над «Авангардом» (4-1) и рассказал, с кем хотел бы сыграть в решающей серии Кубка Гагарина.
«Омск – хорошая команда, они обыграли «Магнитку» 4-0 в серии, играли в финалах. У них мастеровитые ребята, которые наказывают за ошибки. Но мы выдержали, все молодцы, думаю, все гуляют после этой победы.
Наверное, для меня было бы интереснее сыграть против ЦСКА в финале, родители пришли бы на трибуны.
Мне кажется, с «Адмиралом» по игре было тяжелее. Когда Димка Юдин забил, было понимание, что мы можем и всё в наших руках, играть было ещё 19 минут. Камбэк в третьем матче с 0:2 нам помог в этой игре, мы знали, что можем это сделать», — цитирует Галиева сайт КХЛ.
В регулярном сезоне Галиев за «Ак Барс» сыграл 58 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очков. В 17 матчах плей-офф 31-летний форвард записал на свой счёт 8 (5+3) результативных баллов.
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