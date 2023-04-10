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Два ассиста Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

Два ассиста Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали сразу два хоккеиста: Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Ещё одну шайбу забросил Джей Ти Комфер. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился по ходу матча двумя результативными передачами.

В составе хозяев дублем отметился Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Адам Хенрик и Бретт Лисон.

Основное время матча завершилось вничью, 4:4. вою вторую шайбу Натан Маккиннон забросил в овертайме, чем принёс победу гостям.

«Колорадо» возглавляет Центральный дивизион, набрав 104 очка. «Анахайм, в свою очередь, замыкает Тихоокеанский дивизион с 58-ю очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2023, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Ничушкин, Джонсон) – 10:15 (5x5)   0:2 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 33:58 (5x5)   1:2 Ватрано (Зеграс, Строум) – 35:15 (5x5)   2:2 Хенрик (Фаулер) – 38:09 (5x5)   3:2 Ватрано (Терри, Шаттенкирк) – 45:18 (5x5)   4:2 Лисон (Грант, Мегна) – 47:25 (5x5)   4:3 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 52:09 (5x4)   4:4 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин) – 55:28 (5x4)   4:5 Маккиннон (Тэйвз, Рантанен) – 64:15 (4x3)
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