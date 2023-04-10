Два ассиста Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали сразу два хоккеиста: Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Ещё одну шайбу забросил Джей Ти Комфер. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился по ходу матча двумя результативными передачами.
В составе хозяев дублем отметился Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Адам Хенрик и Бретт Лисон.
Основное время матча завершилось вничью, 4:4. вою вторую шайбу Натан Маккиннон забросил в овертайме, чем принёс победу гостям.
«Колорадо» возглавляет Центральный дивизион, набрав 104 очка. «Анахайм, в свою очередь, замыкает Тихоокеанский дивизион с 58-ю очками.
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