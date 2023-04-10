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Разин сегодня возглавит «Магнитку». Известны условия его контракта и ожидаемые помощники

Разин сегодня возглавит «Магнитку». Известны условия его контракта и ожидаемые помощники
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Как стало известно «Чемпионату», Андрей Разин сегодня возглавит «Металлург». Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Помощниками, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв. Их хотел бы видеть Разин. По ним в ближайшее время должна быть достигнута договорённость.

Также сообщается, что в контракте у Разина будет прописана опция, согласно которой в случае неудачного выступления команды в первый год второй год соглашения может не быть активирован.

Напомним, 3 апреля «Магнитка» отправила Илью Воробьёва в отставку. Вместе с тренером из команды ушёл первый вице-президент Сергей Ласьков. Клуб из Магнитогорска уступил во втором раунде омскому «Авангарду» 0-4 в серии. В регулярном сезоне «Металлург» занял пятое место, набрав 83 очка после 68 матчей.

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