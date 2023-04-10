Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic — о сезоне Самсонова: неплохо для того, кого не захотел оставлять «Вашингтон»

The Athletic — о сезоне Самсонова: неплохо для того, кого не захотел оставлять «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист The Athletic Джошуа Клок прокомментировал попадание российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в список главных сюрпризов сезона среди своих команд.

«Когда Самсонов подписал однолетний контракт после того, как не получил предложение от «Вашингтона», подумалось: если он сможет стать просто адекватной подменой основному вратарю, «Торонто» такое устроит. Вместо этого Самсонов проводит лучший сезон в своей карьере в НХЛ, в среднем отражая 91,6% бросков — это девятый результат в лиге. Атлетичная игра Ильи сделала его важной частью надежд «Мэйпл Лифс» на плей-офф, а его приятная личность — важной частью команды в раздевалке. Неплохо для игрока, которого не захотела оставлять его последняя команда», — приводит слова Клока The Athletic.

Материалы по теме
The Athletic: четыре российских игрока попали в список главных сюрпризов своих команд НХЛ
Материалы по теме
Одинокий волк, вышвырнутый из «Вашингтона». Русский вратарь счастлив в новом клубе НХЛ
Одинокий волк, вышвырнутый из «Вашингтона». Русский вратарь счастлив в новом клубе НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023