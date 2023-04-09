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The Athletic: четыре российских игрока попали в список главных сюрпризов своих команд НХЛ

Четыре российских хоккеиста попали в список главных сюрпризов в составах своих команд НХЛ по версии The Athletic.

В топ попали вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, но и какие-то определённые компоненты игры.

Весь топ:

«Анахайм Дакс»: Лукаш Достал;

«Аризона Койотс»: Матиас Маччелли;

«Бостон Брюинз»: Линус Улльмарк;

«Баффало Сэйбрз»: Кейси Миттельштадт;

«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;

«Каролина Харрикейнз»: Джейлен Чатфилд;

«Чикаго Блэкхоукс»: Алекс Стэлок;

«Колорадо Эвеланш»: Александр Георгиев;

«Коламбус Блю Джекетс»: Кирилл Марченко;

«Даллас Старз»: Уайтт Джонстон;

«Детройт Ред Уингз»: Джейк Уолман;

«Эдмонтон Ойлерз»: Стюарт Скиннер;

«Флорида Пантерз»: Мэттью Ткачук;

«Лос-Анджелес Кингз»: большинство;

«Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон;

«Монреаль Канадиенс»: Рафаэль Харви-Пинард;

«Нэшвилл Предаторз»: Томми Новак;

«Нью-Джерси Дэвилз»: улучшения по всем направлениям;

«Нью-Йорк Айлендерс»: Хадсон Фашинг;

«Нью-Йорк Рейнджерс»: К'Андре Миллер;

«Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле;

«Филадельфия Флайерз»: Оуэн Типпетт;

«Питтсбург Пингвингз»: Маркус Петтерссон;

«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;

«Сиэтл Кракен»: баланс в атакующей линии;

«Сент-Луис Блюз»: здесь не было сюрпризов;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ник Пербикс;

«Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов;

«Ванкувер Кэнакс»: Андрей Кузьменко;

«Вегас Голден Найтс»: вратари (все);

«Вашингтон Кэпиталз»: Дилан Строум;

«Виннипег Джетс»: Джош Моррисси.