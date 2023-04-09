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The Athletic: четыре российских игрока попали в список главных сюрпризов своих команд НХЛ

The Athletic: четыре российских игрока попали в список главных сюрпризов своих команд НХЛ
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Четыре российских хоккеиста попали в список главных сюрпризов в составах своих команд НХЛ по версии The Athletic.

В топ попали вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, но и какие-то определённые компоненты игры.

Весь топ:

«Анахайм Дакс»: Лукаш Достал;
«Аризона Койотс»: Матиас Маччелли;
«Бостон Брюинз»: Линус Улльмарк;
«Баффало Сэйбрз»: Кейси Миттельштадт;
«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;
«Каролина Харрикейнз»: Джейлен Чатфилд;
«Чикаго Блэкхоукс»: Алекс Стэлок;
«Колорадо Эвеланш»: Александр Георгиев;
«Коламбус Блю Джекетс»: Кирилл Марченко;
«Даллас Старз»: Уайтт Джонстон;
«Детройт Ред Уингз»: Джейк Уолман;
«Эдмонтон Ойлерз»: Стюарт Скиннер;
«Флорида Пантерз»: Мэттью Ткачук;
«Лос-Анджелес Кингз»: большинство;
«Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон;
«Монреаль Канадиенс»: Рафаэль Харви-Пинард;
«Нэшвилл Предаторз»: Томми Новак;
«Нью-Джерси Дэвилз»: улучшения по всем направлениям;
«Нью-Йорк Айлендерс»: Хадсон Фашинг;
«Нью-Йорк Рейнджерс»: К'Андре Миллер;
«Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле;
«Филадельфия Флайерз»: Оуэн Типпетт;
«Питтсбург Пингвингз»: Маркус Петтерссон;
«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;
«Сиэтл Кракен»: баланс в атакующей линии;
«Сент-Луис Блюз»: здесь не было сюрпризов;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ник Пербикс;
«Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов;
«Ванкувер Кэнакс»: Андрей Кузьменко;
«Вегас Голден Найтс»: вратари (все);
«Вашингтон Кэпиталз»: Дилан Строум;
«Виннипег Джетс»: Джош Моррисси.

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