Терещенко объяснил, почему хоккей не попал в топ-10 самых массовых видов спорта в России

Экс-форвард «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко поделился мыслями о причинах непопадания хоккея в десятку самых массовых видов спорта в России.

«Хоккея нет даже в десятке, потому что это дорогой вид спорта. У нас детская клюшка 20 тысяч стоит, взрослая — под 30. Отсутствие доступности. Аренда льда в Москве — не меньше 20 тысяч в час, за меньше можно даже не подходить. Теперь представьте, сколько стоит привести ребёнка в хоккей. Дорого.

У нас и дворцов столько нет. Почему не сделать площадки с искусственным льдом, где хотя бы до апреля можно кататься? У нас иногда говорят, что хоккей — спорт номер один в стране? Это всё-таки берут профессиональный спорт, а не массовый. Тот же футбол намного дешевле.

Как улучшить массовость хоккея? Надо оценить компании, которые завозят амуницию. Они завышают цены в два-три раза. Надо решить вопрос с ценами», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Отметим, что ранее Министерство спорта опубликовало список из 10 самых массовых видов спорта в России. Первое место занял футбол. По данным Минспорта, им в стране занимаются более 3 млн человек. Из зимних видов спорта в список вошли только лыжные гонки. Кроме того, в рейтинг попали шахматы и настольный теннис.