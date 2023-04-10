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Овечкин не сыграет с «Айлендерс» из-за травмы и пропустит 55-й матч в карьере

Овечкин не сыграет с «Айлендерс» из-за травмы и пропустит 55-й матч в карьере
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает журналист Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».

Форвард пропустит второй матч подряд. Ранее 37-летний капитан «столичных» пропустил встречу с «Флоридой Пантерз» (2:4). Овечкин продолжает восстановление после травмы верхней части тела. Этот матч станет 55-м в карьере россиянина, который он пропустит, и 31-м, в котором он не сыграет из-за повреждения.

В ночь с 10 на 11 апреля в Вашингтоне состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» примут «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнётся в 2:00 мск.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ форвард «Вашингтона» забил 822 гола и добавил к ним 662 результативные передачи при показателе полезности «+71».

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