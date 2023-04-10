СКА заменил вратаря Дмитрия Николаева после пятой пропущенной шайбы

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимает московский ЦСКА. К концу третьего периода счёт 6:3 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте москвичи быстро перешли из обороны в атаку, Никита Нестеров отдал передачу вперёд, а Михаил Григоренко пробросил шайбу дальше — на ход Максиму Мамину. Нападающий выкатился на ворота и переиграл Дмитрия Николаева, сделав счёт 5:2. После этого тренерский штаб СКА принял решение заменить 23-летнего голкипера на Владислава Подъяпольского.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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