Артемий Панарин набрал 90-е очко в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе хозяев отличился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин забил 27-й гол в нынешнем сезоне НХЛ и набрал 90-е очко в сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 589 матчах, в которых записал в свой актив 214 голов и 445 результативных передач.

На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 106 очков. «Баффало», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 85 очков.