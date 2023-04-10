Партнёр Панарина по молодёжной сборной рассказал, чем выделялся игрок

Форвард «Амура» и чемпион мира среди молодёжных команд Станислав Бочаров в интервью «Чемпионату» рассказал, чем выделялся нынешний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победном МЧМ-2011 в Баффало.
«Артемий выделялся своим видением и руками, это неординарный и нестандартный игрок, который видит варианты развития атаки, которых многие в принципе не видят. С такими людьми всегда приятно играть», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Ранее Бочаров вспомнил подробности победного турнира молодёжного чемпионата мира 2011 года в Баффало. В финале сборная России после двух периодов уступала сборной Канады 0:3, однако в третьем периоде забросила пять безответных шайб и выиграла золотые медали.
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