Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Ванкувер», у Кузьменко — «-1»

Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Ванкувер», у Кузьменко — «-1»
Аудио-версия:
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Калиев (Лизотт, Иафалло) – 35:13 (5x5)   2:0 Гавриков (Мур, Дано) – 44:03 (5x5)   3:0 Даути – 58:23 (en)

Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Артур Калиев вывел «королей» вперёд. На 45-й минуте Владислав Гавриков удвоил преимущество «Лос-Анджелеса». Точку в матче на 59-й минуте поставил Дрю Даути, забивший в пустые ворота.

Гавриков в итоге провёл на льду 18 минут 55 секунд, набрал 1 (0+1) очко и завершил матч с показателем полезности «+1». Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отыграл 16 минут 7 секунд и не набрал очков при показателе полезности «-1». Виталий Кравцов не отметился результативными действиями за 12.22 на льду, у него нулевой показатель полезности.

Материалы по теме
Видео
Гавриков обокрал Айкела и эффектно реализовал выход один на один в меньшинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023