Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Ванкувер», у Кузьменко — «-1»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Артур Калиев вывел «королей» вперёд. На 45-й минуте Владислав Гавриков удвоил преимущество «Лос-Анджелеса». Точку в матче на 59-й минуте поставил Дрю Даути, забивший в пустые ворота.

Гавриков в итоге провёл на льду 18 минут 55 секунд, набрал 1 (0+1) очко и завершил матч с показателем полезности «+1». Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отыграл 16 минут 7 секунд и не набрал очков при показателе полезности «-1». Виталий Кравцов не отметился результативными действиями за 12.22 на льду, у него нулевой показатель полезности.