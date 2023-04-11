Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Ванкувер», у Кузьменко — «-1»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Артур Калиев вывел «королей» вперёд. На 45-й минуте Владислав Гавриков удвоил преимущество «Лос-Анджелеса». Точку в матче на 59-й минуте поставил Дрю Даути, забивший в пустые ворота.
Гавриков в итоге провёл на льду 18 минут 55 секунд, набрал 1 (0+1) очко и завершил матч с показателем полезности «+1». Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отыграл 16 минут 7 секунд и не набрал очков при показателе полезности «-1». Виталий Кравцов не отметился результативными действиями за 12.22 на льду, у него нулевой показатель полезности.
- 11 апреля 2023
-
08:44
-
08:34
-
08:26
-
07:24
-
06:26
-
06:19
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:29
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:23