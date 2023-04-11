Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.
Ранее белорусскую команду возглавлял канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который покинул свой пост. Тренер провёл в минском «Динамо» четыре сезона подряд (суммарно пять), под его руководством команда провела 303 матча. За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, трижды — подряд.
Как стало известно «Чемпионату», Квартальнов также сменит Вудкрофта на посту главного тренера сборной Беларуси по хоккею.
Напомним, последним клубом российского специалиста был «Ак Барс». Квартальнов возглавлял казанцев с 2019 по 2022 год. Кроме того, специалист был главным тренером «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотива». С армейцами Квартальнов стал чемпионом России (2014/2015), трёхкратным обладателем Кубка Континента (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), обладателем Кубка Открытия сезона-2015/2016. Кроме того, Квартальнов был признан лучшим тренером по итогам сезона-2015/2016.
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