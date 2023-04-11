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Тренер «Торонто» оценил игру Самсонова, отразившего 45 бросков в матче с «Флоридой»

Тренер «Торонто» оценил игру Самсонова, отразившего 45 бросков в матче с «Флоридой»
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал выступление российского голкипера Ильи Самсонова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:1 ОТ). 26-летний вратарь «кленовых листьев» отразил 45 бросков, пропустив лишь одну шайбу.

«Я думаю, что в контексте борьбы и приверженности работе в этом матче никто не показал себя лучше, чем Илья. Он был потрясающим», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

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