Тренер «Торонто» оценил игру Самсонова, отразившего 45 бросков в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал выступление российского голкипера Ильи Самсонова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:1 ОТ). 26-летний вратарь «кленовых листьев» отразил 45 бросков, пропустив лишь одну шайбу.

«Я думаю, что в контексте борьбы и приверженности работе в этом матче никто не показал себя лучше, чем Илья. Он был потрясающим», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.